وطن النهار

نظم قسم النساء والولادة بمستشفى العدان ورشة عمل جراحية حول «المناظير الرحميه النسائية» بمشاركة البروفيسور الزائر د. أسامة شوقي من جمهورية مصر العربية. وقالت رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى د. عبير الذايدي في تصريح صحافي انه جرى خلال الورشة اجراء 20 عملية منظار رحمي علاجي، كان معظمها لحالات الالتصاقات الرحمية واللحميات. وذكرت انه تم ايضا اجراء 10 حالات منظار رحمي تشخيصي، كما تم تقييم عيادة المناظير الرحمية في العيادات الخارجيه التابعة لـقسم النساء والولادة في مستشفى العدان تمهيدا لافتتاح عيادة (menorrhagia one stop clinic) الخاصة بتشخيص حالات النزيف المهبلي في زيارة واحدة كما هو متبع في المملكة المتحدة. وبينت الذايدي ان هذا يأتي ضمن برنامج الاطباء الزوار في وزارة الصحة، مشيدة بدور الوزارة واهتمامها بهذا البرنامج ما يعود بالنفع على الخدمات الصحية والارتقاء بها، والاستفادة من خبرات الاطباء الزوار.