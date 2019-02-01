وطن النهار

قام المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح بزيارة إلى معهد التدريب الإنشائي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تفقد معرض الحرس الوطني ومشاركته في أسبوع التدريب المتميز التطوعي السنوي الخامس الذي أقيم تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي. وتفقد اللواء شجاع المعرض وما يضمه من أقسام لمديرية التوجيه المعنوي ومديرية الخدمات الطبية ومديرية القوى البشرية للتعريف بمسيرة الحرس الوطني وتسليط الضوء على إنجازاته في خدمة الوطن وتنمية المجتمع.

وأكد أن مشاركة الحرس الوطني في أسبوع التدريب المتميز بمعهد التدريب الإنشائي تعد تطبيقا عمليا لبروتوكول التعاون بين الحرس والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي يقضي بتبادل الخبرات وعقد الدورات المشتركة والتعاون العلمي والأكاديمي.

وشدد شجاع على سعي الحرس الوطني انطلاقا من وثيقة أهدافه الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» إلى تفعيل دوره المجتمعي والمساهمة في تنمية شباب الكويت بتسخير كافة إمكانياته المادية وعناصره البشرية، مشيدا بجهود مدربي الحرس الوطني في التحضير للدورات والعمل على إنجاحها.

يذكر أن الحرس الوطني يشارك بـ 5 دورات في هذا الأسبوع التدريبي وهي الأساسيات العامة للهندسة والبناء، واللياقة البدنية والتغذية السليمة ، والإسعافات الأولية، والسلامة والوقاية من الحرائق، والفنون القتالية والدفاع عن النفس.