وطن النهار

قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج إن ملتقى الترشيد الثاني الذي نظمته الوزارة أوصى بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاز المشاريع المشتركة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة. وأشار الفريج الذي ترأس الملتقى في تصريح لـ (كونا) أول من أمس الأربعاء الى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة من الناحية الهندسية والفنية. وأضاف أن تبادل الخبرات هذا يتم حول آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة واستخدامتها في الترشيد من قبل تلك الجهات وتقليص جزء من التكاليف التشغيلية العالية.

وأشار إلى أن الملتقى حقق نجاحا ملموسا بفضل مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وعسكرية وعدد من الشركات النفطية ومراكز الأبحاث إلى جانب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعيات النفع العام التي تعنى بمجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وكانت أعمال ملتقى الترشيد الثاني انطلقت أمس الثلاثاء واستمرت يومين تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل.