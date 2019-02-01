وطن النهار

زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين المهندس فيصل دويح العتل رئيسا للجمعية للسنتين المقبلتين 2019- 2021، كما زكت لعضوية مجلس الإدارة كلا من: م.علي عباس، م. أحمد الكليب، م. فهد ارديني العتيبي، م. محمد السبيعي م. حسين محمد ششتري، م. حمود الهدية، م. حمد المنصور، م. ماجد المطيري، م. علي الفيلكاوي، م. شروق الجاسر، وذلك بعد انسحاب المرشح م. صالح العتيبي.

واعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها مساء الأربعاء الماضي التقريرين الإداري والمالي للعام 2018، وخولت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

ووسط حضور لافت من قبل المهندسين والمهندسات أعرب العتل عن الفخر بتواجد الزملاء ومشاركتهم، مؤكدا أن هذه التزكية شرف سنعمل على تأكيد استحقاقه خلال افترة المقبلة.

وحول أبرز أعمال الجمعية أكد أن الموضوع الأهم الذي رسخ شراكة الجمعية في تحقيق التنمية البشرية في البلاد واتاحت مزيدا من المجالات للمهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص كان اعتماد المهندسين غير الكويتيين، مضيفا أننا سننتقل خلال المرحلة المقبلة الى الربط الالكتروني مع الجهات التي تصدر الشهادات الهندسية للتأكد من صحة الشهادات التي تقدم للاعتماد.

وقال العتل: لحماية المهنة وسوق العمل الهندسي سنجعل من ضمن الثبوتيات المطلوبة لمنح مزاولة المهنة الهندسية لغير الكويتيين التقدم بصحيفة تثبث أن لاسجل اجرامي لحامل الشهادة المتقدم للعمل كمهندس في الكويت مؤكدا أننا بصدد افتتاح أول مركز اختبارات في الكويت للمهندسين غير الكويتيين. ووجه العتل الشكر إلى كل من ساندنا بدءا من وزير الشؤون الحالي الوزير سعد الخراز ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة مريم العقيل، ومن قبلهما الوزيرة السابقة هند الصبيح التي كان لها دور كبير في دعمنا واطلاق هذا المشروع، وكذلك وكيلة الوزارة الأخت هناء الهاجري، وكذلك مدير إدارة الجمعيات وكافة الأخوة العاملين في هذه الإدارة، والشكر أيضا لرئيس شركة البترول الوطنية الكويتة محمد غازي المطيري على دعمه لنا لانجاز هذا المشروع الوطني.

واستعرض العتل تطوير البنية التحتية والمبنى الحالي للجمعية وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر، ونحن مقبلون على مجموعة من مشاريع التطوير هذه وأولها إن شاء الله افتتاح مركز للروابط واللجان العاملة في الجمعية وسيكون لهم الجزء الشمالي من المبنى كاملا وإن شاء الله سيكون لهم سكرتارية خاصة وجهاز داعم لهم قريبا. كما أننا بصدد انجاز الملاعب، وإعادة تأهيل المسبح وغيرها.

