وطن النهار

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ووزير تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بوحميد اقيم صباح اليوم معرض «الصنعة» للأسر المنتجة بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري وعدد من القائمين على المعرض.

وفي تصريح صحافي له عقب افتتاح المعرض اعرب وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن سعادته للمشاركة في افتتاح معرض الاسر المنتجة بالتعاون بين الكويت ودولة الامارات العربية بحضور وزير تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، مؤكدا ان لمثل هذه المعارض دور كبير في تعزيز التعاون بين دولنا الخليجية وتبادل الخبرات.

وأضاف : لقد سعدنا اليوم بمشاركة 20 أسرة منتجة من دولة الامارات مع الاسر المنتجة الكويتية معربا عن امله في ان تسهم هذه المعارض في تحقيق الاهداف المرجوة منها وتمكين المرأة الكويتية والمرأة الخليجية بوجه عام ودعم الاسر المنتجة ومساعدتها على تسويق منتجاتها وتأمين العيش الكريم لها داعيا المواطنين والمقيمين الى زيارة هذا المعرض والاطلاع على ما تحتويه من منتجات قيمة.

واكد الخراز أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية السماح للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية كنوع من التحفيز لها وأحد أساليب الدعم أسوة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معلنا ان شهر رمضان المقبل سيكون بداية السماح لها بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية لافتا إن «الوزارة تنوي استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأسر المنتجة لحين تحول أعمالها الى مشاريع مثمرة، تحقق من خلالها الارباح المرضية.

ومن جهة أخرى، رد الوزير الخراز على سؤال بشأن نقص سلعة البيض في بعض الجمعيات التعاونية مؤكدا ان الوزارة ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون التعاون تتابع هذا الموضوع من خلال التنسيق مع اتحاد الجمعيات لايجاد آلية واضحة لاستيراد البيض من الخارج لتعويض النقص مشيدا في هذا الصدد بقرار وزارة التجارة بوقف تصدير البيض الى الخارج وتوفيره في السوق المحلي.

ومن جانبها، اعربت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الامارات حصة بن عيسى بوحميد عن سعادتها للمشاركة في افتتاح هذا المعرض الذي يقام بالتعاون بين الكويت ودولة الامارات بمشاركة اكثر من 20 أسرة من الاسر المنتجة في البلدين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم تجربة الاسر المنتجة والاطلاع على الخبرات الطويلة في هذا المجال.

وأضافت : اننا نفخر بمثل هذه التجارب مشيدة بتنوع المنتجات المبتكرة والعصرية التي تم انتاجها بواسطة الاسر المنتجة من منازلها مثمنة هذه الجهود والعزيمة والاصرار لهذه الاسر، مؤكدة ان هذه الشراكة بين الكويت والامارات ماكان لها ان تتحقق الا من خلال جهود حثيثة بذلت من قبل المسؤولين في البلدين الشقيقين واثمرت عن اقامة هذا المعرض الذي يعد الاول من نوعه والذي نأمل ان تتكرر اقامة مثل هذه المعارض.

واكدت ان مبادرة الاسر المنتجة في دولة الامارات تحظى بالدعم من قبل وزارة تنمية المجتمع ويبلغ عددها اكثر من 2400 أسرة منتجة ومسجلة لدى الوزارة وتحظى بالدعم والترويج والتسويق لمنتجاتها مؤكدة العمل على تطوير مثل هذه المنتجات التي تنتجها هذه الاسر كاشفة في هذا الصدد عن التوجه لاقامة معرض مماثل للاسر المنتجة في دولة الامارات وتشارك فيه مجاميع من الاسر المنتجة في الكويت.

