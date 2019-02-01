وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على 6 رسائل واردة إليه واستعرض رسالة أخرى. ومن بين الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم 60 والمدرج على جدول أعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

ووافق المجلس على رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 2016 لغاية 31 مايو 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، كما وافق على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

ووافق ايضا على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها قيام وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بالتحرك للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة في الرسالة.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع (الصوابر) السكني «رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة» على أن يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين من تاريخ التكليف الذي وافق عليه المجلس.

واستعرض مجلس الأمة في جلسته وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الـ13 لتوليه مقاليد الحكم.

وفي الجلسة نفسها رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين د.خليل أبل في القضية رقم (186/2018) حصر نيابة مبارك الكبير المقيدة برقم (28/2018) جنح العدان وصفاء الهاشم في القضية رقم (1421/2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (1010/2018) جنح المباحث الالكترونية.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أبل عدم موافقة 30 عضوا وموافقة أربعة من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن الهاشم بعدم موافقة 29 عضوا وموافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس الجلسة بالإنابة عيسى الكندري الجلسة في الثامنة والنصف بعد ان تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب.

وانتقل المجلس الى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ووافق عليها جميعا.

عاشور: قدمت اقتراحاً بضم سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون باعتباره معلماً تاريخياً والحكومة اصدرت قراراً بذلك ووضع رسوم رمزية للايجارات والمسؤولون وعدوا بان يتم كف يد الشركة عن رفع الايجارات، هناك 500 عائلة كويتية تأثرت برفع الايجارات، وهل يعقل محل ايجاره 400 دينار يتم رفع ايجاره الى 4 آلاف؟ من أين يأت المؤخر بهذا؟ أكيد من المستهلكين والحكومة يطالب بفسخ العقد مع الشركة وان يكون المسؤول عن ذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون، وأصحاب المحال استقبلوا اعضاء الحكومة في السوق وتعشوا في مطاعمهم وحتى فلوس العشا ما دفعتوها عشان تعرفون انتم اشكثر بخلاء.

الدقباسي: رسالة النائب أسامة الشاهين تؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني وبالنسبة لمجمع الصوابر للاسف اليوم انهدم السور وضاعت معالم تاريخية كويتية. من حق الاجيال القادمة ان تعرف وترى تاريخها.

البعض يقلل من هذه القضية ولكنها تعبر عن هويتنا الوطنية والارث التاريخي.

الفضالة: قدمت رسالة بشأن مجموع الصوابر وانا جلست مع الاخوة الذين يحاولون ازالة الوجه القبيح للحكومة التي تشوه الجمال.

في 2016 صدر قرار بازالة الصوابر ومرفق مجلس الثقافة والفنون نايم وما يدري وين الله قاطه ولم يتحرك الا في 2018 واجتمع مع بلدية الكويت وجامعة الكويت وتم الاتفاق بوقف الهدم واخطار وزارة المالية بذلك، وبلدية الكويت بعثت كتاباً الى وزارة المالية بطلب عدم هدم مجمع الصوابر.

ثم اجتمع مجلس الثقافة مع ادارة املاك الدولة وتم الاتفاق على عدم الهدم لانه ارث تاريخي ولكن مجلس الوزراء لم يعجبه ذلك وقال لمجلس الثقافة والفنون العب على قدك. وبعد ذلك مجلس الثقافة والفنون خاف واصدر كتاباً بانه لم يتفق مع أي جهة بعدم الهدم.

الدلال: نسأل الله ان يبارك في عمر صاحب السمو الأمير وفي جهوده في اصلاح ذات البين بين الدول الخليجية.

والتعليم اولوية ذات مهمة خاصة ولكن على ارض الواقع لا نرى ذلك، ويجب على الحكومة تفعيل خطط التعليم وتطويره واذا لم يتم ذلك فلن نجد استثماراً في ابنائنا، نحن درجتنا 104 من 144 دولة بينما دولة قطر الرابعة والامارات في المرتبة العشرين. وانا اطلب فيها تقديم تقرير من قبل وزارة التربية بمحاور متعلقة بتطوير التعليم.

صفاء الهاشم: نحن نتكلم عن موضوع الشهادات المزورة ولم تصلنا أي تقارير عن ذلك وخاصة شهادات الأطباء. قبل كم يوم لاعب انشل والسبب شهادات مزورة للاطباء وخاصة اطباء التجميل نريد تحرك وزير الصحة تجاه هذا الأمر.

وزير التربية: نتفق مع الاخ الدلال في المضمون وسنقدم التعاون التقارير المطلوبة في 1-5 ان شاء الله.

أسامة الشاهين: رسالتي بشأن مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني وهناك قوانين بهذا الشأن. هناك أصوات نشاز لا تمثل الصورة الناصعة البياض لصاحب السمو وللكويت التي تدعم المقاومة الشريفة وتقرير الامم المتحدة قال بوضوح ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. نستذكر شهداء الكويت من لواء اليرموك الذي شاركوا في حرب 1967. ونستذكر الشهيد المجادي الذي استشهد في عملية بطولية داخل الاراضي الفلسطينية، والقلاف بطل المبارزة انسحب امام احد الصهاينة وغيره الكثير وهذه مواقف مشرفة لصورة الكويت الناصعة العصية على التطبيع.

الرئيس عيسى الكندري: احسنت ابو عيسى «اسامة الشاهين».

وتسلم الرئيس مرزوق الغانم الرئاسة.

السبيعي: رسالة اللجنة التشريعية لا يوجد فيها تاريخ بشأن سحب تقرير تنظيم مهنة المحاماة ويجب المدة لا تكون اقل من اسبوعين.

ابل: الحكومة قدمت مشروع لتنظيم مهنة المحاماة ولذلك لائحيا يجب سحب التقرير حتى نناقشه واعتقد انه مابين شهر او شهرين ان شاء الله ننهيه.

الهدية: بشأن الصوابر ما حصل هو خطأ من المجلس الوطني للثقافة الذي يجب ان يوجه كتاب الى الوزير المسؤول، وبشأن سوق المباركية يجب ان يتم التحقيق فيه.

الغانم: هل يوافق المجلس على رسالة اللجنة التشريعية بسحب تقرير تنظيم مهنة المحاماة؟

وتمت الموافقة

العدساني: طلبنا من مجلس الامة بفحص ميزانية مجلس الوزراء والحساب الختامي، واطلب رفع التقرير الى لجنة الميزانيات، فهناك نواب حاليون تضخمت ارصدتهم ويفترض من الحكومة عدم التستر على ذلك، وهناك وحدة للتحريات المالية ترفع تقرير الى جهاز امن الدولة وهذا ما تم حيث هناك قضية تضخم حسابات اخرى لنواب حاليين وانا سأستجوب كل وزير اذا لم يقدم المعلومات كاملة.

وتمت الموافقة على الرسالة

الغانم: هناك طلب لاحالة موضوع مجمع الصوابر الى التحقيق من قبل لجنة المرافق العامة.

الفضالة: انا اتكلم عن مشكلة بين ادارات الدولة التي تتضارب مع بعضها وخاصة في موضوع المباركية الذي يتفق الجميع على انه معلم تاريخي فلماذا يا مجلس الثقافة والفنون لا تؤكدوا ذلك وتغيرون رأيكم من زفة بالتلفون، احترموا انفسكم وقدموا استقالاتكم اذا ما كنتوا قد المسؤولية ولا تبلغون كلامكم بعد اتصال تلفوني من مجلس الوزراء، هناك هوان في الدولة وهذا يحتاج الى بحث.

الدلال: رسالة مجمع الصوابر تعبر عن كيفية ادارة اتخاذ القرارات في الدولة، نحن لا نعرف الان ما هو السبب في ازالة مجمع الصوابر، هذه قرارات ارتجالية غير سليمة، يجب ان نبحث الموضوع وايقاف الهدم.

العدساني: انا مع هدم مجمع الصوابر تم بناءه 1979 يعني بيتنا اقدم منه، يعني وين التراث، المباني بشعة في مدينة الكويت.

عبدالصمد: يفترض ان تكون هناك لجنة فنية من التراث حتى تبين الحقيقة بشأن مجمع الصوابر حتى هذه اللحظة هناك سكان فيه ويجيبون ماء بتنكر، يقال ان هناك مصلحة لناس جاهزين لاخذ المكان بعد هدمه.

وزير المالية: موضوع الصوابر قديم في 2011 تم استملاك الشقق بمبلغ 130 مليون، وهذا القرار صدر من مجلس الوزراء وانتهى الموضوع، ولا يوجد فيه سكان بس تركوا اغراضهم ورحلوا ، تصرف 120 مليون سنويا لصيانته، اليوم هناك قضايا امنية وحرائق في المجمع وعزاب، مصمم المجمع تبرأ منه لانه غير تراثي، مستعدين لعرض ما يتعلق بذلك في الجلسة القادمة.

الفضالة: الحكومة هي من قالت انه تراثي مو انا اللي قلت انا ماني خبير تراث، وانت يا معالي الوزير تقول الحكومة مهيمنة على ادارتها ليش ما تحاسبونهم هم اللي قالوا انه تراث، لما اسألك شنو البديل راح تقول مافي بديل، هناك متطوعون عندهم اراء رائعة.

عبدالصمد: اطلب من وزير المالية ان يأخذ رأي المجلس الوطني للثقافة، الذي يحاول الابقاء على المبنى او من الممكن اعادة ترميم المجمع.

الدلال: ليش الحكومة خايفة، الموضوع احالة الى لجنة خاصة مثل لجنة المرافق تبحث الموضوع شنو المشكلة لا تبوق ولا تخاف.

عاشور: يجب ايقاف قرار الهدم الان الى حين صدور قرار من اللجنة المختصة.

الدقباسي: هناك 33 مبنى تاريخياً يجب المحافظة عليها، الرؤية الحكومية متذبذبة وكل يوم لها رأي.

وزير المالية: ليس لدينا مشكلة في بحث الموضوع في لجنة المرافق، بعد بذل كل هذا الجهد ودفعت الاموال وبدأت الشركة فعلا بالازالة وهناك قضية مرفوعة للاستشكال نقوم بايقاف الموضوع.

الفضل: اذا كان المجمع تاريخي لا يكون الهدم على كامل المجمع بل جزء منه مثل ما حدث في سور الكويت.

وتمت الموافقة على احالة الرسالة الى لجنة المرافق العمومية.

وتمت الموافقة على رسالة عدم التطبيع مع العدو الصهيوني.

عبدالصمد: اوجه التحية للاعب العنجري انسحب لمواجهة لاعب صهيوني، وكذلك الرئيس ماهتير محمد الماليزي الذي سحبت منهم بطولة السباحة وهي رسالة للانظمة العربية المتهالكة الساعية للتطبيع.

محمد الدلال: نريد تفعيل الدور الحكومي بتطوير التعليم ووزير التربية وافق على اصدار تقريرين في 1/5 وفي 1/11/2019 الى مجلس الأمة.

وتمت الموافقة على الرسالة.

رياض العدساني: في أيام الشيخ جابر الله يرحمه اعطى الأمانة العامة وشؤون القصر جزءا من سوق المباركية لادارته، المتضرر هو التراث والمستهلك والمؤجرين، يجب الا يعطى معلم من معالم الكويت للتجار.

الحجرف: قضية المباركية بحثناها في لجنة العرائض والشكاوى بعد شكوى قدمت لنا، وتوصلنا إلى رأي في أن يراعى المعالم التاريخية وان تفك الشراكة بين القطاع الخاص والعام. بعض الناس باع بيته لشراء المحال، الشركة خالفت قانون الايجارات برفع الأسعار.

عبدالصمد: كارثة ما يجري في سوق المباركة. هناك بند في العقد ينص على ان المصلحة العامة الغاء العقد مع المستثمر. هناك من تضرر من المواطنين برفع الايجارات. يجب ان تقوم أملاك الدولة بادارة سوق المباركية وليس شركة استثمارية التي قامت بظلم جائر. على سمو رئيس الوزراء أن يتدخل الان ويوقف العقد مع الشركة وسموه تعهد سابقا بحل المشكلة.

الغانم: سنقف مع الحكومة لعقد اجتماع لحل مشكلة المباركية.

صلاح خورشيد: عندنا اجتماع في اللجنة المالية الأحد القادم مع هيئة الشراكة وبحث موضوع المباركية.

خليل الصالح: قمنا بجولة مع الوزير أنس الصالح في المباركية وتصوير وغيره وتم تقديم تعهدات والان لا يوجد شيء، يجب على مجلس الأمة أن يفزع لهؤلاء المواطنين.

عاشور: اللجنة المالية وافقت على اقتراح بتحويل المباركية الى معلم تاريخي ووافق مجلس الأمة وكذلك الحكومة وهذا التزام سياسي وأدبي بالقرار الذي صدر منهم بالحفاظ على السوق كمعلم تراثي.

عبدالصمد: يا ريت الأخ الرئيس ان تشارك في اللجنة المالية لحل الموضوع.

وتمت الموافقة على تكليف لجنة المرافق ببحث موضوع سوق المباركية.

الحصانات

وانتقل المجلس الى بند الحصانات.

خالد الشطي: هناك طلب رفع الحصانة عن النائب خليل عبدالله وقرار اللجنة ان الشكوى كيدية.

وتم رفض رفع الحصانة عن النائب خليل عبدالله.

خالد الشطي: طلب رفع الحصانة عن صفاء الهاشم بشأن تغريدة ورأت اللجنة ان تصريحات صفاء الهاشم جاءت بصميم عملها. ورأت ان الشكوى كيدية.

وتم رفض رفع الحصانة عن صفاء الهاشم.

وتم الانتقال الى بند الأسئلة.

نايف المرداس: سؤالي لوزير التربية عن عدد المعلمات غير الكويتيات لمادة التربية الإسلامية في جميع المراحل واتضح وجود 745 معلمة من 15 جنسية بينما الوزارة تدعي عدم حاجتها لخريجات الشريعة الإسلامية وكان آخر تعيين لخريجات الشريعة في الوزارة 21 سبتمبر 2015.

صالح الفضالة: سؤالي عن أجهزة التفتيش في مبنى T4 في المطار. الاجابة جاءت من الادارة العامة للجمارك بأن المسؤولية تقع على الطيران المدني. والسؤال هو من يوفر لكم اجهزة التفتيش. وأنهم يقرون أنهم لا يفحصون اجهزة التفتيش لأن الطيران المدني يوفرها لهم، ثم الاجابة فيها أن هناك أربعة أجهزة ثم 14، أنا مازلت أنتظر الاجابات وافية واذا لم يحدث ذلك فلى تصرف آخر، ما يحدث غير مقبول فعامل النظافة هو من يضع الجنطة على الجهاز وليس موظف الجمارك، نتحدث عن تهريب مخدرات وبضائع مقلد، أنا مازلت أنتظر الاجابة منك يا الجلاوي. هناك أمور تحصل لايمكن السكوت عنه وصبري ماراح يطول.

الدمخي: سؤالي لوزير الصحة عن توقيت افتتاح مستشفى جابر للأسف الوزارة لا تملك جدولاً حقيقياً، كانت الاجابة ان المستشفى سيعمل في 2018 وهذا غير صحيح ولم يشتغل المستشفى حتى الآن، مستشفى العدان ومبارك مزدحمان جداً والكويتي يدخل الطوارئ ولا يجد له سريراً، سمو رئيس الوزراء اجتمع مع قيادات الصحة قبل سنة وبعدين شنو ترتب على هذه الاجتماعات. لا شيء، هل يوجد لديكم شيء اهم من صحة المواطن؟ شنو خطتكم يا وزير الصحة لادارة المستشفيات؟ هنك فئة مستضعفة من البدون اطباء لماذا لا تعطونهم الفرصة؟ لا هذا مرفوض الا وفق شروط.

ليش ما نحط خطة لقبول الكويتيين في كلية الطب يجب تشجيع الكويتيين على دخول مهنة التمريض.

عبدالكريم الكندري: سؤالي موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الوظائف الاشرافية ولا اعلم هل الوزير اطلع على الاجابة أم لا فاجابته ينطبق عليها المثل فسر الماء بعد الجهد بالماء. الاجابة كانت بشأن التظلمات وعددها 12 تظلم وهي بالواقع 60 تظلماً، فالاجابة غير دقيقة وفيها استهتار، لذلك اطلب من الوزير مراجعة الاجابة ولا نقبل بأن يتذاكى احد على السؤال البرلماني فهو مفتاح المساءلة السياسية. وأقول للوزير لا يدزونك المسؤولون عندك على المنصة وراجع اجاباتهم على الاسئلة البرلمانية.

الرويعي: سؤال موجه الى وزير التربية بشأن طلب رسائل الماجستير والدكتوراه لاعضاء هيئة التديس وأنا طلبت هذه الرسائل للتأكد من موضوع تزوير الشهادات، ولكن جمعية اعضاء هيئة التدريس ردت بأن ليس من حقي هذا الطلب ويعتبرونه تدخلاً في عمل الجامعة. وأنا لازلت أنتظر الاجابة.

خالد الشطي: سؤالي موجه لوزير الأوقاف بشأن مصروفات بيت الزكاة خلال الخمس سنوات الماضية والرد جاء مجيباً عن كل شيء الا السؤال «لف ودوران».

بيت الزكاة صرفوا عام 2015 على حملة «ترسم ابتسامة» 781 ألف دينار، وفي عام 2016 صرفوا 481 ليكملوا رسم الابتسامة.

وتم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

وتم رفع الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب.

