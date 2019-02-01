وطن النهار

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تنميتها وتطويرها في جميع المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما تناولت المباحثات العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر المباحثات أمين سر المجلس رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف المرداس العجمي والنواب صلاح خورشيد وراكان النصف وعسكر العنزي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر ابوشتال.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الامة حضرها عدد من النواب.

يذكر ان رئيس مجلس الأعيان الأردني وصل والوفد المرافق له الى البلاد يوم الاثنين الماضي في زيارة رسمية تستغرق خمسة ايام.

