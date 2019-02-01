أول النهار

اعرب الشيخ د. ابراهيم الدعيج الصباح عن سعادته بحضور احتفالية يوم الربيع الصيني الذي نظمته السفارة الصينية في البلاد.

وقال الدعيج ان العلاقات الكويتية الصينية قديمة ومتجذرة، لافتا إلى أن أول من مد جسور هذه العلاقة مع الجانب الصيني هو المغفور له باذن الله الشيخ جابر الأحمد والتي رعاها من بعده سمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حتى وصلت لهذه المكانة والمتانة من التبادل التجاري والاستثماري الذي فاق المليارات.

وقال الدعيج في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال عيد الربيع الذي اقامته سفارة الصين لدى البلاد بفندق الكراون بلازا بحضور وكيل الشؤون المحلية و الاعلام بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد: إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى الصين ودعوة سموه لمزيد من الشراكات التجارية والانمائية مؤشر على مدى أهمية الصين بالنسبة لرؤية الكويت 2035 بالاضافة الى مدى أهميتها التجارية وما تحمله من ثقل سياسي في المنطقة، مضيفاً أن طريق الحرير الذي تسعى الصين لإنشائه والذي يمر عبر منطقة الشرق الأوسط يعد خطوة كبيرة يجب الاستفادة منها في زيادة التبادل التجاري.

واستذكر الدعيج الموقف الصيني من الاحتلال العراقي الغاشم وغيرها من المواقف الإيجابية على الساحتين العربية والدولية.

وفي كلمة له امام الحضور قال السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ إنه يشرفني وبشدة أن أكون سفيراً لبلادي لدى الكويت مشيرا إلى أنه وصل إلى الكويت منذ شهر، حيث تلقى كثيرا من الدعم والمساعدة من وزارة الخارجية والإدارات الأخرى، ومن الدبلوماسيين.

واضاف قائلاً: هذه هي المرة الأولى التي نأتي فيها أنا وزوجتي إلى الكويت، حيث أُعجبت جداً بالمناظر الجميلة ، وبالحيوية القوية لتطورها الاقتصادي والاجتماعي، وبالثقافة العربية الإسلامية الفريدة والساحرة، والشعب الكويتي الحميم والودود.

وقال إن العلاقات الصينية الكويتية تشهد أزهى فتراتها على مر التاريخ. وفي هذا التوقيت المهم، أشعر بالمسؤولية الكبيرة لأن أكون السفير الصيني لدى الكويت. واضاف قانغ سيكون العام الحالي أيضا عاماً استثنائياً للعلاقات الصينية الكويتية حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية لافتا الى انه في السنوات السبعين الماضية، عمل الشعب الصيني بجدٍ واجتهاد تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وخلق معجزة صينية استثنائية. وفي العام الجديد، ستواصل الصين تعميق الإصلاح والانفتاح، وتعزيز التشارك في بناء «الحزام والطريق» بنشاط، والسعي المستمر نحو دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وبذل جهود دؤوبة لبناء عالم جميل. ويمثل هذا العام أيضا فترة جوهرية وفرصة للكويت لتعزيز التخطيط التنموي الاقتصادي بشمولية وعمق.

وأكد السفير الصيني أن الجانب الصيني على استعداد تام لأن يجمع قوته الصناعية وخبراته في بناء مناطق اقتصادية خاصة، وذلك بهدف تعاون مع الجانب الكويتي بطريقة أكثر تعمقا وتوسعا، للمساهمة بالقوة الصينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكويتية، لكي يعود بمنفعة أفضل على البلدين والشعبين.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الحفل قال لي مينغ قانغ انه قد حمل رسالة من الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى صاحب السمو الأمير عبر فيها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير على دعوته لزيارة الكويت ، موضحا أن الرئيس شي جينبينغ مهتم بزيارة الكويت ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة إلى الآن، مضيفاً : أن الرسالة تضمنت أيضا حرص جمهورية الصين الشعبية على العمل بشكل وثيق مع الكويت لتطبيق رؤيتها التنموية الطموحة 2035 والشركات الصينية على أتم استعداد لتعزيز مساهمتها فيها وخصوصا على صعيد مدينة الحرير ومشروعات الجزر.

