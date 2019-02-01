أول النهار

ثمن محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا عمق العلاقات الكويتية التركية خاصة في ظل التطور اللافت والنمو المتزايد بين البلدين في شتى المجالات مشيرا إلى قيام حكومتي الكويت وتركيا بعقد العديد من الاتفاقيات والزيارات المتبادلة على اعلى المستويات .

وقال المهنا خلال استقباله السفيرة التركية في البلاد عائشة كويتاك يرافقها قائد الفرقاطة التركية وعدد من الضباط المرافقين برئاسة ضابط البحرية أنجين أغميش الذي يزور الكويت حاليا، ان العلاقات الكويتية التركية تاريخية ومتجذرة، مجددا التأكيد على ان تطور العلاقات يتوسع في مختلف المجالات التي تدفع إلى تعزيز العلاقات بين المجالات السياسية والاقتصادية.

من جانبها اعربت سفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك عن شكرها وتقديرها للحفاوة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية التركية العاملة في الكويت على المستويين الرسمي والشعبي واصفة العلاقة بين البلدين بالأكثر تميزا واستقرارا في منطقة الخليج .

بدوره اعرب قائد البحرية التركية عن شكره وتقديره للكويت على حسن استقبالهم لطاقم البحرية التركية، لافتا الى ان زيارة الكويت تأتي في اطار جولة اقليمية في المنطقة تشمل باكستان وقطر والبحرين والكويت معتبرا ان زيارته هذه ولقاءه عددا من المسؤولين الكويتيين والعسكريين يهدف الى التنسيق والتعاون بين المؤسستين العسكريتين في تركيا والكويت، املا للعلاقات الثنائية مزيدا من الارتقاء لتحقيق طموحات البلدين.

