أول النهار

أكد وزير الخارجية الليبي محمد السيالة أن الكويت تمثل سندا اساسيا لبلاده واصفا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بأنه من أحكم حكماء المنطقة.

وقال الوزير السيالة في مقابلة مع (كونا) أمس الخميس «نحن نقدر عاليا الكويت باعتبارها داعمة أساسية لليبيا ويهمها كثيرا تحقيق الأمن والاستقرار فيها». وأشار الى أن وفدا قام بزيارة الى الكويت في ديسمبر الماضي وتشرف خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بلقاء سمو امير البلاد وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في ليبيا والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بما يحفظ سيادة ووحدة الأراضي الليبية كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربي في سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود. وتعليقا على زيارته الى النمسا أكد الوزير الليبي أنه يعول كثيرا على مساعدة النمسا لبلاده والتي قدمت الكثير من الدعم في العديد من المجالات، خاصة المجالين الصحي والصناعي مشيرا الى وجود رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل. ولفت إلى أنه عقد خلال زيارته الثانية من نوعها لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات النفط والغاز وتبادل الخبرات في ادارة المنشآت الصحية في ليبيا مؤكدا ان الفترة القريبة القادمة ستشهد انطلاق عدد من المشاريع المشتركة.

