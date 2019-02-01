أول النهار

أشاد مسؤول في جمعية الهلال الاحمر الكويتي أول من أمس الأربعاء بإقرار الاجتماع التشاوري بين اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر في دول منظمة التعاون الاسلامي التاسع من مايو من كل عام يوما للقانون الدولي الانساني. وقال مدير الشؤون القانونية في الهلال الأحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي لـ (كونا) على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين ان «المجتمعين رحبوا بتكليف الهلال الاحمر الكويتي بمتابعة القرار مع الجمعيات الوطنية من اجل المشاركة الفعالة في العمل الدولي من اجل النشر والتعريف بقواعد واحكام القانون الدولي الانساني والأحكام الإسلامية ذات الصلة».

واضاف ان المجتمعين دعوا اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر الدولي والجمعيات الوطنية الى التعاون الوثيق مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني في الدول الأعضاء من اجل احياء هذا اليوم في التاسع من مايو من العام الحالي. وذكر العنزي ان المجتمعين دعوا ايضا الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر الى حث حكوماتها لمسانده جهود استحداث اليوم العالمي للقانون الدولي الانساني. واكد ان مؤتمر وزراء خارجية دول منظمه التعاون الاسلامي في دورته الـ 42 الذي عقد في الكويت في مايو 2015 اعتمد التاسع من مايو يوما وطنيا للقانون الدولي الانساني تخليدا لذكرى صدور هذه التوصية الإنسانية.

وقال العنزي ان الهلال الاحمر الكويتي يعمل على تكريس جهوده للعمل الوقائي والتوعية بجوانب القانون الدولي الانساني من خلال تدريسه وتدريب الدوائر المعنية حول آليات تطبيقه مؤكدا اهمية القانون الدولي الانساني باعتبار ان قواعده في مضمونها تمثل تراثا انسانيا حضت عليه الرسالات السماوية.

