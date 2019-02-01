الأولى

علمت النهار من مصادر خاصة ان عمليات تحويل القيود الانتخابية ستنحسر بشكل غير مباشر، بعد أن أصبح تغيير عناوين البطاقة المدنية لا يتم الا عبر البصمة والحضور الشخصي.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت وجيز من اسناد المسؤولية السياسية للهيئة العامة للمعلومات المدنية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ولفتت المصادر الى أن هذه الخطوة المقرر بدء العمل بها الأسبوع المقبل، ستغلق الأبواب التي كانت مفتوحة على مصراعيها طيلة السنوات الماضية، حيث تتكثف عملية تغيير العناوين في الفترة من نهاية يناير الى منتصف مارس سنويا بالتزامن مع فترة تسجيل وتحويل القيود الانتخابية خلال فبراير ومارس. وأفادت بأن الفترات الماضية كانت تشهد حضور مناديب وسكرتارية نواب ومرشحين بوثائق وبطاقات مدنية لتغيير العناوين لمئات الأشخاص سنويا من دون حضورهم، تمهيدا للتحويل الى دوائر انتخابية محددة من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان الدائرة، وبالتالي التأثير في نتائج الانتخابات في اتجاه معين، ثم اعادة العنوان الى سابقه بنفس الطريقة.

وذكرت أن بعض النواب أو المرشحين كانوا يتكلفون مبالغ تتراوح ما بين 2000 الى 4000 دينار لتحويل العناوين من أجل تحسين أوضاعهم الانتخابية، فضلا عن مبالغ تدفع من أجل استخدام وثائق سكنية في مناطق محددة لتحويل الأشخاص عليها.

