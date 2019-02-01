الأولى

كشف النائب رياض العدساني عن قضية ايداعات جديدة وتضخم حسابات تخص نواب حاليين.

واوضح العدساني خلال جلسة مجلس الأمة أمس أن وحدة التحريات المالية رفعت تقرير لأمن الدولة بهذا الشأن بناء على معلومات من البنوك وأي وزير يتستر على النواب المتضخمة حساباتهم فسيتعرض للاستجواب.

من جانب آخر وافق مجلس الأمة في جلسته البرلمانية أمس في بند الرسائل الواردة على طلب اللجنة التشريعية بسحب تقرير قانون تنظيم مهنة المحاماة وذلك لتقديم تقرير آخر بعد ورود مشروع حكومي بهذا الشأن، بالاضافة الى تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء من 1 يناير 2016 الى 31 يناير 2018 الى لجنة الميزانيات، كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية لدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني واداء الجهات الرسمية تجاهه، وكذلك تمت الموافقة على الطلب من وزير التربية تقديم تقريرين في مايو وفي نوفمبر من العام الحالي بشأن التحرك للنهوض بالتعليم.

وتم تكليف لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر ايجارات المحلات في سوق المباركية خلال شهر، وتكليف اخر لبحث اسباب استمرار قرار الحكومة هدم وازالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع ادارة املاك الدولة على ان يقدم التقرير خلال شهرين. والى ذلك قال وزير المالية د.نايف الحجرف ان موضوع مجمع الصوابر قديم منذ 2011 حيث تم استملاك 528 شقة بقيمة 28 مليون دينار وتم رصد 130 مليون دينار لاستملاك الشقق.

واضاف الحجرف ان قرار هدم الصوابر صدر من مجلس الوزراء بعد دفع المال لكل الوحدات وبدأت الشركة بالفعل بالازالة وبعد بذل كل هذا الجهد من الصعوبة ايقاف اجراءات الهدم. واكد الحجرف ان مجمع الصوابر لا يوجد فيه سكان حاليا لكن البعض ترك أغراضه ورحل ولدينا تقارير عن اعمال غير اخلاقية وقضايا أمنية وحرائق كما ان العزاب استغلوا المجمع بالاضافة الى دعوى قضائية استشكال مرفوعة الآن كما ان الحكومة تدفع 120 الف دينار صيانة للشقق.

