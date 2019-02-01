الأولى

اثر حادث مروري على طريق الصبية أصيب المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار بجروح وكدمات استدعت نقله إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج.

وبعد اجراء الفحوصات اللازمة قال الاطباء المعالجون ان الحالة مستقرة وان المستشار في تحسن مستمر. وقد توافد الزائرون لعيادة ضيف الله شرار والاطمئنان على صحته، حيث زاره سمو الشيخ ناصر المحمد ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، داعياً له بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكر شرار المحافظ، مشيداً بحرصه على أداء الواجب وتواصله مع الجميع في السراء والضراء.

ورئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين ورئيس التحرير د. عماد بوخمسين وأسرة تحرير النهار يرجون للمستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار الشفاء العاجل وان يمتعه الله -تعالى- بالصحة والعافية.