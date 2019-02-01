الأولى

أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أثاره النائب شعيب المويزري عن قيامها بتزوير معلومات وتزييف حقائق في إجابتها عن سؤال برلماني.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر حسابها في تويتر : تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أثاره النائب المويزري عن قيامي بتزوير معلومات وتزييف حقائق في إجابتي عن سؤال برلماني، مضيفة: اتهامات بهذا الحجم حملت مساسا بقسمي الدستوري ونزاهتي، وامتدت إلى حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، تستوجب إجراء تحقيق قضائي.

وتابعت: اليوم أوجه للأخ المويزري ما قاله للنواب حينما كان وزيرا (أتمنى ألا توجه التهم لا للحكومة ولا رئيس الوزراء ، وإذا في وزير من الوزراء مخطي وجهوا كلامكم للوزير نفسه)، وتابعت: وأضيف عليه: أن ما بين التجريح السياسي المقبول دستوريا والطعن في كرامة الآخرين المرفوض أخلاقيا خطا رفيعا.. لا تتجاوزه.

