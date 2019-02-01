الأولى

كشف وزير الشؤون سعد الخراز أن الوزارة تدرس إمكانية السماح للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية كنوع من التحفيز والدعم أسوة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معلنا أن شهر رمضان المقبل سيكون بداية السماح بعرض تلك المنتجات. وأشار في تصريح للصحافيين امس الى ان الوزارة تنوي استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأسر المنتجة لحين تحول أعمالها الى مشاريع مثمرة، تحقق من خلالها الارباح المرضية. من جهة أخرى، رد الوزير الخراز على سؤال بشأن نقص البيض في بعض الجمعيات بقوله ان الوزارة تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات لايجاد آلية واضحة للاستيراد، مشيدا في هذا الصدد بقرار وزارة التجارة وقف تصدير البيض وتوفيره في السوق المحلي.

