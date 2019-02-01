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البحر الميت (الأردن)- الوكالات: تبادل وزراء خارجية ست دول عربية أمس في اجتماع تشاوري مغلق على شاطئ البحر الميت غرب المملكة الاردنية وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.

وضم اللقاء الذي جاء بدعوة أردنية وعقد في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزراء خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية بترا ان الوزراء ناقشوا تنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والامن المشترك والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع قال الصفدي إن الوزراء بحثوا التحديات المشتركة وتعزيز التعاون لخدمة المصالح العربية. مشيرا الى أن الاجتماع السداسي شهد تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة واضاف تم التطرق إلى كل القضايا المشتركة. من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن اللقاء كان إيجابيا بناء وأتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه الوزراء في عمان قبيل اجتماعهم على أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها بحسب بيان الديوان الملكي.