الأولى

أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية حرص الديوان على الاستجابة لمعظم مطالب المبتعثين في حدود الميزانية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن مؤكدا انه جارٍ اعداد دراسة لائحة جديدة تتوافق مع تخصصات الدراسات العليا.

واوضح ان شرط التقدير المطلوب للراغبين فى استكمال الدراسات العليا هو «جيد جدا» او ما يعادله فى آخر مؤهل حاصل عليه اذا كانت الدراسة خارج الكويت ويستثنى من هذا التقدير الموفدون فى البعثات الداخلية. وأشار الى أن الديوان يدرس جميع الترشيحات الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية حسب حاجة سوق العمل لتلك التخصصات وبحيث لا يترتب عليها وجود فائض فى التخصص.

اما بالنسبة للموفدين في بعثات للدراسات العليا داخل الكويت فقال: يكون فى التخصصات المطلوبة ضمن خطة الوزارة المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتي تتوافر دراستها داخل الكويت.

