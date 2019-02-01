الأولى

كشفت رئيسة قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال د. منى بورحمة عن استعداد القسم لإجراء زراعة الخلايا الجذعية قريبا وفق المعايير الدولية. وقالت في تصريح صحافي امس إن القسم يقدم المتابعات والمشورة لحالات زراعة الخلايا الجذعية ممن تمت لهم الزراعة في الخارج، موضحة ان المستشفى يقدم الرعاية الصحية لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما ويعانون أمراض الدم الحميدة والسرطان فضلا عمن تلقوا زراعة الخلايا الجذعية.

ولفتت إلى وجود ما يزيد على 600 ملف نشيط لمرضى لديهم متابعات في القسم وتتم مراجعتهم دوريا في العيادة الخارجية أو يحتاجون إلى دخول المستشفى.

