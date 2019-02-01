عربيات ودوليات

البحر الميت (الأردن) - الوكالات: عقد وزراء خارجية ست دول عربية هي الكويت ومصر والأردن والسعودية والامارات والبحرين امس جتماعا مغلقا على شاطئ البحر الميت غرب المملكة لبحث أزمات المنطقة. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزراء خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

وفي ختام الاجتماع قال الصفدي انه تناول التحديات المشتركة وتعزيز التعاون لخدمة المصالح العربية. وجاءت تصريحات الوزير الاردني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري واضح الصفدي أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة، كما تم التطرق الى كل القضايا المشتركة.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة ان اللقاء كان ايجابيا بناءا وأتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.وكان مصدر في وزارة الخارجية الأردنية صرح ان الوزراء سيبحثون «أزمات المنطقة».

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان «أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها» بحسب بيان الديوان الملكي.

ويأتي اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض انه يرمي الى «الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط» كما يأتي في ظل حديث عن سعي واشنطن لانشاء «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو«الناتو العربي».

ويأتي لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سورية الى الجامعة العربية خصوصا مع ترجيح كفة الجيش السوري على الارض. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس 2019. وكان تم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس الى عودة سورية الى الجامعة العربية، كما أعادت الامارات في ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012. ودعا الأردن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ الى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل. وأعلن الأردن ايضا الاسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سورية.

