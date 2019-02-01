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الخرطوم - الوكالات: حذر مدير المخابرات والأمن السوداني صلاح عبدالله قوش من أن «هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد اشغالها بالفوضى، وأعمال السلب، والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها».

جاء ذلك في كلمة ألقاها قوش خلال حفل تخريج الدفعة 42 من ضباط الأمن السوداني، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة وأكد قوش أن «هناك خمسة جيوش (لم يذكرها) تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد اشغالها بالفوضى، وأعمال السلب والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها»، وفق ذات المصدر. وأشار الى أن «اليسار والحركات المتمردة تسعى لتسلم السلطة لبدء العهد الذي انتظروه طويلا».

ونوه الى «ارتباط مصالح بعض القوى السياسية (في السودان) بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية الى سفاراتها». وأضاف «نحن نرصد كل ذلك ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وارادته الحرة».

وتابع موضحا أن «دخول القوى الشريرة الى الاحتجاجات ومحاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة».

وشدد مدير المخابرات على أن «استقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط باختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهر».

من جهتها جددت القوات المسلحة السودانية حرصها على «الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وصيانة أرواحهم وحماية ممتلكاتهم وأكدت جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني» كما جددت «تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين وعدم السماح بسقوط الدولة».جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع والفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة مع ضباط باكاديمية نميري العسكرية العليا بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا». وأوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم اعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية وسعى البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها.

من جانبه، أكد الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة لن تسلم البلاد الى «شذاذ الأفاق».

في المقابل جدد تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى المعارضة، الدعوة للمظاهرات في الخرطوم وعدد من الولايات والزحف على دور الحكومة، والقصر الرئاسي في العاصمة ضمن حملة «الزحف الأكبر». وحدد بيان مشترك لتجمع المهنيين يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين و3 تحالفات معارضة نقاط انطلاق المواكب في كل من الخرطوم وأم درمان، على أن تتجمع حشود أخرى في الأحياء المعروفة بتفاعلها الشديد وبينها منطقة بري في الخرطوم، وشمبات والكدرو بالخرطوم بحري.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يبدأ موكب أم درمان من محطة (الشهداء) ثم يتجه جنوبا ثم شرقا باتجاه القصر الرئاسي، بينما يبدأ حشد الخرطوم من سوق السجانة شمالا عبر جسر الحرية وميدان جاكسون ثم شارع الحرية الى القصر.

