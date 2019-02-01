عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أكد الرئيس السوداني عمر البشير امس أن تغيير الحكومة والرئيس «لا يتم عبر واتساب وفيسبوك» بل بصناديق الاقتراع والانتخابات والشعب من يقرر ذلك.

جاء ذلك قبيل انطلاق مسيرات متوقعة في عدة مدن وقرى بينها العاصمة الخرطوم والتي تتوجه فيها المواكب نحو القصر الرئاسي تحت شعار «الزحف الأكبر» للمطالبة بتنحي البشير. وشدد البشير في خطاب جماهيري أمام مناصريه بولاية كسلا شرقي البلاد، على أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس عبر «واتساب وفيسبوك». ويشير الرئيس السوداني بذلك الى نشطاء وأحزاب دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لاطلاق الدعوات المطالبة برحيل النظام وتنحي البشير منذ اندلاع الاحتجاجات، ديسمبر الماضي. وأكد البشير على اجتهاد حكومته لتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد، «رغم أن الأمور ليست سهلة، فهناك عوامل خارجية وداخلية»، دون تفاصيل. وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم والحوار فهم مستقبل البلاد.

