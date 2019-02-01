عربيات ودوليات

الفاتيكان - أ.ف.ب: أعرب البابا فرنسيس عن سروره لكتابة «صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان» بزيارته المرتقبة لدولة الامارات العربية المتحدة بين الثالث والخامس من فبراير، في شريط فيديو تم بثه امس. وقال البابا في رسالته الموجهة الى شعب الامارات «سعيد لتمكني من زيارة بلدكم... كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا اخوة حتى وان كنا مختلفين».

وفي هذه الرسالة باللغة الايطالية والمترجمة الى العربية، شكر البابا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعوته الى المشاركة في حوار بين الأديان حول موضوع «الأخوة الانسانية» متشكرا أيضا «الصديق والأخ» شيخ الأزهر الامام الأكبر أحمد الطيب الذي سيشارك في اللقاء وقد سبق أن زاره البابا في مصر عام 2017.

وقال البابا ان تنظيم حوار الأديان هذا يعكس «الشجاعة والعزم في التأكيد أن الايمان يجمع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف ويبعدنا عن العداء والجفاء» كما أثنى على الامارات «تلك الأرض التي تسعى لأن تكون نموذجا للتعايش والأخوة الانسانية وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات حيث يجد فيها الكثيرون مكانا آمنا للعمل وللعيش بحرية، تحترم الاختلاف».

وأضاف «يسرني أن ألتقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع الى المستقبل».

وكان الفاتيكان أعلن في ديسمبر عن زيارة البابا لأبوظبي للمشاركة في الحوار العالمي بين الأديان موضحا أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي والكنيسة الكاثوليكية في الامارات.

وستكون هذه أول زيارة لبابا الى شبه الجزيرة العربية. وهي تسبق ببضعة أسابيع زيارة البابا المقررة الى المغرب حيث يعتزم مواصلة نسج العلاقات مع العالم الاسلامي. والبابا فرنسيس الذي خصص الكثير من رحلاته الى دول غير كاثوليكية، والمؤيد بشدة للحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى والأديان الأخرى، سبق أن زار دولا مسلمة في الشرق الأوسط وتركيا في 2014 واذربيجان في 2016 ومصر في 2017.

وعند اعلان الفاتيكان عن الزيارة في مطلع ديسمبر، كتب ولي عهد أبوظبي على تويتر «يسعدنا في دولة الامارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الانسانية». وأضاف «نتطلع الى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل الآخر».

