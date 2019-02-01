عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس الأزمة السياسية في فنزويلا وكيفية مساعدة الشركات الأوروبية على تفادي العقوبات الأميركية المفروضة على ايران وذلك خلال اجتماعهم غير الرسمي في رومانيا. ويحاول الوزراء التوصل لأرضية مشتركة بشأن احتمالية الاعتراف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

كما يشكل جدول الاعمال قضية ايران، حيث من المرجح أن توافق ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تدشين آلية تتيح للشركات الأوروبية تفادي العقوبات الأميركية على ايران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين الماضي ان ما يطلق عليه «كيان للأغراض الخاصة» اقترب من التطبيق. ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل جدي على الابقاء على الاتفاق النووي مع ايران بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره في مايو الماضي بالانسحاب منه واعادة فرض عقوبات على طهران.

واستبقت السفارة الأميركية في ألمانيا الاجتماع وقالت امس انها تسعى للحصول على تفاصيل اضافية بشأن الآلية الأوروبية لتسهيل التجارة مع ايران دون استخدام الدولار، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران. وذكر متحدث باسم السفارة «كما أوضح الرئيس الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع ايران ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم امكانية استخدام النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية» وأضاف «لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا لممارسة أقصى قدر من الضغوط».

وكان الرئيس الأميركي شن هجوما لاذعا على أجهزة الاستخبارات الأميركية ووصفها بأنها «ساذجة» و«مخطئة» فيما يتعلق بالتهديد الذي قال ان ايران تمثله،كما رفض تقديراتها بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتها لآرائه في شهادة بالكونغرس.

وجاء هجومه ردا على رفض أجهزة الاستخبارات الحاسم للعديد من مزاعمه حول نجاح سياسته الخارجية وذلك خلال افادة قدمها مديرو أجهزة الاستخبارات الثلاثاء أمام الكونغرس.

