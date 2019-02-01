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الرياض - كونا: اعلن الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اطلع على تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد العام والمقدم من رئيس اللجنة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

واضاف الديوان في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» ان تقرير اللجنة المشكلة بأمر ملكي جاء فيه انها انهت اعمالها في قضية استدعاء 381 شخصا بعضهم للادلاء بشهادتهم مشيرا الى انه جرى استكمال دراسة جميع ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب اليهم وتمت معالجة وضعهم تحت اشراف النيابة العامة. وقال البيان انه تم اخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد واجراء التسوية مع 87 شخصا بعد اقرارهم بما نسب اليهم وقبولهم للتسوية.

واوضح انه تم احالة 56 شخصا الى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

وذكر التقرير ان عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه بلغ ثمانية أشخاص فقط أحيلوا كذلك الى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي. وبين انه نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال نحو (106?666 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وذكر انه «بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها ويطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان الموافقة على انهاء أعمالها» مضيفا ان خادم الحرمين الشريفين وجه بالموافقة على ذلك.

وقال البيان ان «خادم الحرمين اعرب عن الشكر لرئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص مؤكدا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه».

