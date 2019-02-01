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واشنطن - الوكالات: اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان رئاسة دونالد ترامب الحالية للولايات المتحدة هي «جزء من الارادة الالهية» وأن ترامب دعم كثيرا من الأشياء التي يهتم بها المؤمنون.

وصرحت ساندرز في حوار مع «شبكة البث المسيحية» بأنها تعتقد ان الله يطلب منا جميعا ان نلعب ادوارا في مختلف اوقات الحياة، وأن الخالق هو من اراد ان يكون الرئيس ترامب رئيسا.

وأضافت ساندرز ان الرئيس الأميركي «قام بعمل هائل في دعم كثير من الأشياء التي يهتم بها الأشخاص المؤمنون».

وتحدثت الناطقة باسم البيت الأبيض لمدة عشرين دقيقة عن تقاطعات الدين والسياسية بما في ذلك تأثير انسحاب القوات الأميركية من سورية على المسيحيين في المنطقة وما يتعلق بالاجهاض وعن كون مشروع الجدار على الحدود المكسيكية امرا اخلاقيا.

كما اكدت في حوارها ان ترامب هو «الرئيس الأشد محافظة الذي حظيت به اميركا» مشيرة الى اعادة تشكيل الادارة الأميركية للنظام القضائي بدعم تشكيلة واسعة من القضاة المحافظين.

وتابعت «أعتقد ان هذا سيكون واحدا من اعظم الموروثات التي حصل عليها الرئيس بعد ثماني سنوات من توليه السلطة،وهو كيف استعاد السلطة القضائية بشكل كامل، وبدأ ايقاف هذه المحكمة الناشطة التي بدأنا نراها خلال السنوات الثماني الماضية».

في القابل اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، ان بلاده لن تنجو الا اذا فاز مرشح ديموقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020. وقال كيري في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديموقراطي ان البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في رسالة لكيري نشرها الصحافي شون هينيتي من قناة فوكس نيوز «يتجاهل ترامب الدبلوماسية بالكامل ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية ويقوض اسس ديمقراطيتنا». وأضاف كيري: «الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديموقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية».

