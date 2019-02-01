عربيات ودوليات

قال السيناتور الأميركي تشاك تشومر، إن الوقت قد حان ليواجه قادة الاستخبارات الوطنية الرئيس دونالد ترامب، بعد الاتهامات التي وجهها إليهم.

وتشومر هو زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، الذي شهد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات العالمية، التي تواجه أميركا وفقا لتقييم أجهزة الاستخبارات، الثلاثاء.

ونشر تشومر على صفحته على «تويتر»، أمس، نسخة من الخطاب، الذي وجهه إلى رئيس الاستخبارات الوطنية دان كوتس، على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها قادة الاستخبارات بـ«السلبية والسذاجة».

وقال زعيم الديموقراطيين: «الرئيس ترامب انتقد جسلة الاستماع الخاصة بقادة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وهذا الأمر يقوض ثقة الشعب الأميركي في تلك الأجهزة وفي الجهود، التي تبذلها لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة، ولتأكيد نفوذ واشنطن العالمي».

وأضاف: «أناشدك وقادة الاستخبارات أن تكونوا يقظين بشأن التهديدات التي تواجهنا، لكنه لا يمكن السماح بمثل تلك التصريحات غير الواعية بشأن الأجهزة الاستخباراتية».

وطالب تشاك تشومر قادة الاستخبارات بأن يجدوا طريقة للجلوس مع الرئيس مواجهته بحقيقة التهديدات، التي تواجه الأمن القومي، لجعل الأمور أكثر وضوحا».

