عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعت روسيا الولايات المتحدة، امس إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سورية، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي «موسكو تدعو واشنطن لسحب قواتها بأسرع ما يمكن من التنف السورية وتسليمها لدمشق». وفي ما يتعلق بمخيم الركبان أشارت إلى أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان المخيم.

وأضافت زاخاروفا «نأمل ألا يسمح العاملون في مجال المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بتكرار أوجه القصور التي حدثت خلال القافلة الأولى في نوفمبر 2018، ونأمل أن يؤمنوا القافلة ونقل وتسليم وتوزيع الشحنات».كما أكدت أن موسكو تدعو لاتخاذ إجراءات للتوطين الفوري لمخيم الركبان في سورية.

من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو «قلقة لعدم تخلي الإرهابيين عن محاولات الاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين» وقالت زاخاروفا «ما يدعو للقلق، ورود تقارير عن محاولات الإرهابيين القيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سورية. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى بالمنظمة الإنسانية «الخوذ البيضاء» زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات».

في غضون ذلك، تعهد البيت الأبيض بتوفير الحماية للأكراد والمسيحيين في الشمال السوري، بعد انسحاب القوات الأميركية من تلك المناطق. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في برنامج بُث على شبكة «سي بي إن». وقالت ساندرز في هذا السياق «الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على حماية الأكراد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق». وأضافت ساندرز أن بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا الشأن. وفي انقرة أكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة موقف تركيا الحازم بالحفاظ على الوضع الحالي في محافظة ادلب شمال غرب سورية. وشدد المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تطبيق خريطة طريق مدينة منبج شمال سورية بشكل عاجل وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول منطقة شرق نهر الفرات. ودعا البيان مجددا الى «وقف الدعم الأجنبي المقدم الى الارهاب» مؤكدا استمرار مكافحة جميع التنظيمات «الارهابية» دون انقطاع. وأشار الى ان الاجتماع بحث تحقيق أمن الحدود التركية الجنوبية في إطار مكافحة «الارهاب» والاجراءات المتخذة ضد أساليب التنظيمات «الارهابية» التي تسبب القلق لراحة المواطنين.

