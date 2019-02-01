عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو، ورأى في ذلك «كفاحاً من أجل الحرّية».وكتب ترامب على تويتر «تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!». وأجرى ترامب الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو و«هنأه» بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وغوايدو «توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا». وكرّر الرئيس الأميركي خلال الاتّصال دعمه «لمعركة فنزويلا من أجل الديموقراطيّة»، فيما أشار بيان البيت الأبيض إلى «الديكتاتور السابق مادورو».

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن الولايات المتحدة تواصل العمل كي لا تتسرب عوائد موارد فنزويلا الاقتصادية إلى مادورو و»الشلة المحيطة به».

في المقابل ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا مازال قائما.

ونقلت وكالة الانباء الروسية «سبوتنيك» عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحافي عقد امس «لسوء الحظ، لا يمكننا القول أن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا قد انقضى. لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك التدخل المباشر للقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.»وأضافت «نشرت وسائل الاعلام ملاحظات منسوبة لمستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، تفيد بوجوب إرسال نحو 5000 جندي أمريكي إلى الدول المجاورة لفنزويلا».

