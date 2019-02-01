عربيات ودوليات

لا يوجد من يعرف عن مخاطر افغانستان اكثر من الممثل الخاص للولايات المتحدة في افغانستان زلماي خليل زاد. بل انه اكثر الرافضين لضياع مسقط رأسه بين ايادي حركة طالبان.

لكن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها خليل زاد حالياً من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن ان تفضي الى تلك النتيجة الكارثية. فمنذ اكثر من اسبوع، وهو في مفاوضات حصرية مع ممثلي حركة طالبان في قطر- الذين يرفضون الاعتراف بالحكومة الأفغانية المنتخبة ديموقراطياً- حول خطة الانسحاب الأميركية السريعة.

ولا يزال من غير الواضح حقيقة ما هي التعليمات التي تلقاها خليل زاد او حتى معايير التفاوض، نظراً للاشارات المتضاربة التي ارسلها ترامب. ففي اغسطس 2017، اعلن ترامب انه سينشر مزيداً من القوات الأميركية من اجل تدريب الأفغان وأن اي انسحاب سيكون على اساس الظروف في البلاد. لكنه اعلن بصورة مفاجئة في 21 ديسمبر الماضي عن رغبته في تخفيض الوجود العسكري الأميركي الى النصف. وقام بارسال خليل زاد في الصيف الماضي للتفاوض فقط مع طالبان، مخالفاً السياسات الأميركية السابقة التي طالبت بوجود الحكومة الأفغانية كطرف في المحادثات.

وفي الأيام القليلة الماضية، اعلن خليل زاد عن اطار سياسي مؤقت ازعج العديد من المهتمين بالشأن الأفغاني، لأنه بدا كقبول بانسحاب اميركي جزئي في غياب تنازلات حقيقية من قبل طالبان. وصرح خليل زاد ان طالبان اعلنت التزامها «بفعل كل ما هو ضروري في سبيل منع افغانستان من ان تصبح مرة اخرى منصة للجماعات او للارهابيين الدوليين».

لكن طالبان طالما رفضت اعطاء مثل هذه التأكيدات الا في حال غادر الأميركيون، كما يشير الخبراء، الأمر الذي يعرفه خليل زاد جيداً. وقال سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة والباحث في معهد هدسون، حسين حقاني: «هم يتحدثون عن هذا منذ ايام الملا عمر». مضيفاً، «قالوا حينها نحن على استعداد للنظر في ذلك.. وهو ما يقولونه الآن، فما الذي تغير؟»

كما قال خليل زاد ان طالبان يجب ان توافق على اجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وأن تتوقف عن اطلاق النار، لكن زملاء سابقين شككوا في مدى الحرية التي قد يمنحها ترامب لخليل زاد في سبيل التشدد في تلك النقاط الرئيسة، نظرا لضغوط البيت الابيض من اجل الانسحاب.

أما المبعوث الأميركي السابق الى افغانستان جيمس دوبينز فقد اعلن موقفه من خليل زاد: «لقد كان يتفاوض عندما اعلن ترامب عن رغبته اجلاء نصف القوات. لقد كان اعمى كالجميع».

وبسؤاله بشأن تعليمات خليل زاد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«فورين بوليسي» «يجب ان تتضمن اي اتفاقية نهائية حواراً داخل المجتمع الأفغاني يشمل حركة طالبان والحكومة الأفغانية فضلاً عن اصحاب المصلحة الآخرين من الأفغان».

وقد اثار الاطار الجديد المخاوف بشأن حالة الاندفاع الأميركي من اجل الخروج، والاستعداد لوقف دعمها الحاسم للحكومة الأفغانية المركزية والجيش في وقت تثبت فيه طالبان انها الأقوى في الميدان. ويرى بعض المراقبين ان اي شيء غير اتفاق سلام رسمي بين طالبان وكابول سيكون بمثابة استسلام اميركي غير صريح.

فيما قال سفير الولايات المتحدة السابق في افغانستان ريان كروكر لـ«فورين بوليسي»: «اذا انسحبنا كما يقال في اطار زمني مدته 18 شهراً، فستسترد حركة طالبان عافيتها وتستولي على البلاد». مضيفاً، «لقد رأينا ذلك من قبل في محادثات باريس للسلام مع فيتنام».

الواقع ان الأمر في غاية القلق لخليل زاد، الذي امضى جزءاً كبيراً من مسيرته المهنية كجزء من زمرة السياسة العليا في واشنطن التي سعت الى اعادة تأكيد القوة الأميركية وقهر اشباح فيتنام.

واضافة لكونه مولود في افغانستان وشارك كدبلوماسي متمرس في بناء حكومة ما بعد طالبان منذ ايامها الأولى - فهو زميل دراسة قديم للرئيس الأفغاني الحالي اشرف غني - ينتمي خليل زاد للصقور ويتمتع بعلاقات شخصية مع حركة المحافظين الجدد. وتعود مؤهلات خليل زاد كمعزز للقوة الأميركية الى عقود عديدة، منذ دراسته لشهادة الدكتوراه في جامعة شيكاغو جنبا الى جنب مع بول وولفويتز وباشراف البرت فولستيتير، احد اعمدة الصقور الذي سخر من نظرية الردع الضعيفة وضغط في سبيل مزيداً من تعزيز التسلح ابان الحرب الباردة.

وكمساعد لوولفويتز، الذي كان آنذاك وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، كان خليل زاد في عام 1992 هو من صاغ «عقيدة وولفويتز»، التي اعلنت صراحة منع سياسة اميركا صعود اي دولة كمنافس للقوة العظمى الوحيدة.

كما كان خليل زاد معارضاً للانسحاب الأميركي الأول من افغانستان، عندما ادار بوش الأب ظهره لها عام 1989 بعد ان اجبر المجاهدون السوفييت على الانسحاب، ما ادى في نهاية المطاف الى سيطرة طالبان على البلاد.

وعندما غزت الولايات المتحدة افغانستان بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، لم يكن هناك ما اثار غضب خليل زاد اكثر من قرار وزير الدفاع آنذاك، دونالد رامسفيلد، ان يترك وراءه عدد قليل من جنود المراقبة الأميركيين وتقديمه «جهد بناء الدولة الأكثر ضعفاً في التاريخ» كما وصفه دوبينز. لقد دافع رامسفيلد ضد «بناء الأمة» وكان لديه تشبيه مفضل لترك الدول التي غزتها الولايات المتحدة تدافع عن نفسه: فقد قال ان الانسحاب الأميركي السريع سيكون بمثابة «رفع ايدينا عن مقعد الدراجة»، كما يفعل الشخص البالغ عندما يدرب الطفل على ركوب الدراجة».

وفي مقابلة اجريت عام 2016، قال خليل زاد ان خلافه الأكبر مع ادارة بوش كان حول هذه المسألة في افغانستان. وقال: «اعتقدت انه في جزء من الأرض نعتبره حيويا كنا بحاجة الى ان تكون هناك قوات صديقة تسيطر على تلك المنطقة، وأننا قمنا بذلك في اوروبا، وفي كوريا، وفي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.. وهذا يعني انه كان علينا مساعدتهم على انشاء مؤسسات لتكون قادرة على القيام بهذه المهمة.. اتذكر حديث الوزير رامسفيلد معي حيث قال لي: ابعد يديك عن الدراجة. وفي احدى المرات فقدتُ هدوئي وقلت: سيدي الوزير، قل لي اين هذه الدراجة اللعينة، لأنه عندما ذهبت الى افغانستان لم يكن لديهم اي شيء».

وكما هو معروف، كان رامسفيلد وزملاؤه الصقور، بمن فيهم نائبه، وولفويتز، يتوقون الى ترك افغانستان وغزو العراق. ونُقل عن رامسفيلد، الذي لم يعتبر افغانستان حرباً حقيقية على الاطلاق، قوله انه يريد الذهاب الى العراق لأنه «لا توجد اهداف جيدة في افغانستان. وهناك الكثير من الأهداف الجيدة في العراق».

وكما قالها لي نيوت غينغريتش، الذي كان حينذاك عضواً في مجلس سياسة الدفاع التابع لرامسفيلد: «هناك شعور بأننا يجب ان نفعل شيئاً مهماً وقصف بعض الكهوف ليس امراً مهماً».

لقد كانوا حريصين على التغلب على «متلازمة فيتنام» الى الأبد.

والآن وبعد مرور 18 عاماً، ستكون اكثر المفارقات سخطاً اذا فشلت افغانستان، وعادت طالبان الى السلطة، وفي هذه الحالة يمكن بسهولة ان تُعرف افغانستان باسم فيتنام الأميركية القادمة.

وبالنظر لما يحدث في محادثات الاطار الأفغانية - التي من المقرر ان تستأنف في اواخر فبراير - قد يجد خليل زاد اعماله وأهدافه في خطر.

Foreign Policy مايكل هيرش..

صحافي أميركي

