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يغادر البلاد غدا وفد نادي الكويت متوجها الى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة الوحدات الثلاثاء المقبل في المباراة الأولى من مباريات الملحق الاسيوي المؤهل الى دوري ابطال اسيا. وتقام مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب، ففي حال فوز الكويت على الوحدات سيواجه ذوب اهن الايراني في 12 فبراير الحالي، وفي حال فوزه سيختتم مبارياته في الملحق بمواجهة الغرافة القطري في 19 منه ليتأهل الى دوري أبطال اسيا حال فوزه.

أما حال خسارة الابيض أي مباراة في الملحق فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.

وقال مدرب الكويت محمد عبد الله أن مهمة فريقه صعبة في الملحق الاسيوي، موضحا في الوقت ذاته ان الكويت متمسك بفرصته في التأهل رغم ضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى بالاضافة الى لعب جميع المباريات على أرض الخصم. وقال ان جميع اللاعبين المحليين جاهزين للملحق الاسيوي بالاضافة الى جهوزية المحترفين الخمسة وهم: المغربي عصام العدوة والبرازيلي لوكاو والعاجي جمعة سعيد والسوري حميد ميدو والتونسي حمزة الاحمر.

