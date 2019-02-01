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حافظ الجهراء على حظوظه في التأهل الى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على القرين 82-57 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت ايضا فوز الشباب على الصليبخات 63-58. وفي المجموعة الأولى فاز القادسية على التضامن 78-46 والعربي على الساحل 83-71.

وبهذه النتائج يتصدر الجهراء والقرين المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما ارتفع رصيد الشباب الى 4 نقاط بالتساوي مع كاظمة، في حين ارتفع رصيد الصليبخات الى 3 نقاط متساوياً مع الكويت. ويتصدر القادسية المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده العربي والساحل والنصر بـ 4 نقاط، ثم التضامن 3 نقاط متساوياً ايضاً مع اليرموك بنفس الرصيد.

وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية.

وجاءت مباراة الجهراء مع القرين دون المستوى في البداية بعد ان أضاع الفريقان العديد من الكرات السهلة اسفل السلة مما كان له الاثر في ضعف النتيجة المسجلة حيث انتهى الربع الاول بتقدم الجهراء 13-11.

واستطاع القرين التقدم مع بداية الربع الثاني 18-13 بفضل تحركات احمد سعود واحمد فالح أسفل السلة ولكن سرعان ماعاد الجهراء الى أجواء المباراة ليعود الى تبادل التقدم مع منافسه من خلال ثلاثيات بدر العثمان وتوغل نايف الصندلي أسفل السلة لينتهي الربع الثاني بتقدم الجهراء 31-29. واستمر الجهراء في صحوته في الربع الثالث عبر ثلاثيتين متتاليتين للمتألق تركي حمود ليتقدم 37-31 لكن تقدمه لم يستمر طويلاً بعد ان ادرك القرين التعادل 37-37 بثلاثيتين متتاليتين لأحمد سعود ومحمد السليم لتتطغى الاثارة على المباراة ويرتفع المستوى الفني قليلاً حيث شهدت بعدها المباراة نجاح الجهراء في استغلال تسرع لاعبي القرين في انهاء الهجمات وتحويلها للهجوم المعاكس السريع عبر يوسف عقاب واحمد المطيري لينتهي الربع الثالث بتقدم الجهراء 55-45. ولم يستطع القرين ايقاف حماس لاعبي الجهراء في الربع الاخير بعد ان تألق اغلب لاعبي الجهراء في الدفاع وقطع هجمات منافسه الى جانب تميزهم في التسجيل من الخارج لتنتهي المباراة بفوز الجهراء بفارق كبير وصل الى 25 نقطة 82-57.

