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التحق المحترف البرازيلي فيليب مريانو بفريق الكرة الطائرة في نادي الكويت في معسكره التدريبي الذي يقيمه في تركيا استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 الى 24 فبراير الحالي.

ويعتبر مريانو المحترف الثاني الذي يضمه الابيض بعد مواطنه ريكاردو ميسس الذي انضم الى الفريق قبل ايام حيث يسعى الجهاز الفني الفريق بقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد الى تدعيم الصفوف من أجل المنافسة الجدية على لقب البطولة.

وسيخوض الكويت اربع مباريات ودية خلال المعسكر أولها اقيمت في وقت متأخر مساء أمس مع نادي بيشكتاش، كما سيلعب ايضا مع أندية ايبابا وغلطة سراي وفنربغشه حيث سينهي الفريق معسكره في 11 فبراير الحالي ليغادر بعدها الى تونس للمشاركة في البطولة.

ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة الى جانب أندية الترجي التونسي المضيف، والشعلة اليمني، وصحار العماني، وسبيد بول اللبناني.

