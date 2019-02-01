دوليه

تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب الايطالي سيباستيان جيوفينكو من تورونتو اف.سي لمدة ثلاثة مواسم دون الكشف عن قيمة التعاقد. وذكر نادي الهلال في بيان له امس «أن الايطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق وقع العقد في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الاميركية لمدة ثلاثة مواسم وسينضم للفريق خلال الأيام المقبلة بعد انهاء الاجراءات الرسمية».

ونشر الهلال مقطع فيديو للاعب الايطالي وهو يوقع العقد مع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي. جاء التعاقد مع الايطالي سيباستيان جيوفينكو بعد قناعة الادارة بعدم

جدوى استمرار المهاجم الفنزويلي جلمين ريفاس، اضافة الى رحيل المهاجم السوري عمر خريبين الى بيراميدز المصري. وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في امبولي وبارما على سبيل الاعارة، قبل أن يعود الى بطل ايطاليا في 2012 وبعد ثلاث سنوات رحل الى تورونتو، الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017. وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الايطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالاضافة الى كأس السوبر الايطالية في 2012 و2013.

وأشارت تقارير صحافية سعودية الى ان ادارة النادي تنوي استبدال صانع اللعب الاماراتي، عمر عبدالرحمن «عموري»، الذي تعرض لاصابة في الرباط الصليبي للركبة، بمدافع من القارة الآسيوية، وذلك للمشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 .وتفاضل الادارة بين 3 أسماء لمدافعين، هم»كوري، وأسترالي، وياباني»، للتعاقد مع أحدهم لتمثيل الفريق في الفترة المقبلة.

من جانب آخر، فك نادي الهلال، التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيزوس وعين الكرواتي زوران ماميتش بدلا منه.

ووزعت ادارة الهلال بيانا عبر «تويتر» أوضحت فيه أنها «قررت (أول من أمس الأربعاء) انهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيزوس بالتراضي بين الطرفين».

وعزت ادارة الهلال قرارها «لعدم رغبته (البرتغالي) في الاستمرار للموسم المقبل حيث تمتد فيه منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا التي تعتبر من أهم المسابقات المدرجة ضمن أولويات الادارة».وأضاف البيان «هذا الامر دعا الادارة الى السعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق فنيا مع بداية مشواره في دوري أبطال آسيا». وكان العين الاماراتي أعلن الثلاثاء الماضي انهاء عقد مدربه ماميتش بالتراضي.

