دوليه

أعلن الزمالك تضامنه مع بيراميدز في مطالبته بخوض الأهلي لجميع المباريات المؤجلة له في بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر. وقال الزمالك في بيان رسمي «بعد مباراة الزمالك والنجوم سيكون طلبنا واضح.. أن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة في الدوري وكأس مصر والا ستكون فوضى». وتابع «هناك كيل بمكيالين ولماذا لا يلعب الأهلي مبارياته في الدور الأول رغم وصولنا للدور الثاني من الدوري؟ الأهلي يخوض مباراة بيراميدز بالكأس ويواجهنا ويلعب كل مبارياته كفى هراء من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات». وأضاف «لن نلعب بعد مباراة النجوم أي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته». وحدد اتحاد الكرة يوم 9 فبراير موعدا لمواجهة الزمالك أمام النجوم وسيكون اللقاء التالي له 17 من الشهر ذاته وفي المقابل يبقى أمام الأهلي 4 مباريات مؤجلة في الدوري بالاضافة الى لقاء في الكأس أمام بيراميدز. وفقا لجدول المباريات المعلن فان الفترة التي أعلنها الزمالك لن تشهد خوض الأهلي سوى مباراة مؤجلة واحدة ستكون أمام انبي في 5 فبراير القادم. من جانبه أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رد فيه على طلب نادي بيراميدز الذي تضامن معه نادي الزمالك بشأن ضرورة خوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة قبل أن يتم استئناف المسابقة. وأشار الاتحاد المصري الى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية موضحاً أن البطولة تمر بظروف استثنائية نظرا لتغيير موعد بطولات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في البطولات العربية من الأندية المصرية.

