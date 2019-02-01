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اصيب طالبان ضابطان في الجيش ملتحقان بجامعة مؤته دفعة 45 في المملكة الهاشمية الاردنية لحروق بسيطة اثر اندلاع حريق في سكن الطلاب صباح أمس وتمت السيطرة عليه من قبل الاطفاء.

وفي التفاصيل بان سكن الطلبة الضباط الكويتيين الملتحقين في جامعة مؤتة دفعة 45 في المملكة الاردنية اندلعت به النار صباح أمس نتيجة التماس كهربائي تم خلالها اخراج الطلبة الضباط وقد اصيب اثنان منهم بحروق وتم نقلهما الى المستشفى حيث تم علاجهما.

موظفو السفارة الكويتية في الاردن توجهوا فور ورودهم الخبر الى السكن حيث تم نقل الطلبة الى سكن آخر والاطمئنان على صحة الطالبين المصابين والتأكد من ان حالتهما الصحية مستقرة.

