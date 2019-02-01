دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي ومقاومة رجال الشرطة وقيادة مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية.

وتتلخص التفاصيل انه في يوم الواقعة حيث كان المتهم مع شخص يدعى نواف ولا يعرف باقي اسمه ولا بياناته وانه توقف له في الشارع لانه كان يشير إليه ويرغب في ايصاله فقرر ايصاله واثناء ايصاله تم استيقافهما من قبل الدورية وكان معه شنطة كبيرة الحجم بداخها المضبوطات واثناء توقفه للدورية لاذ بالفرار من المركبة وهرب وترك شنطته داخلها وبعدها قامت الشرطة بتفتيش المركبة وعثروا على المضبوطات بداخل الحقيبة الخاصة بنواف وانكر ان له علاقة بها ومن ثم تمت احالته الى مكافحة المخدرات.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم دافعا بالاستيقاف وشروط صحته ومدى توافرها في حق المتهم والتلبس ومدى توافر احدى حالاته التي نص عليها القانون في حق المتهم وبطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه لحدوثه بدون اذن ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح.

واضاف القطان: عدم توافر أركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في حق المتهم وذلك على سبيل فرض صحة مازعم به ضابط الواقعة وشيوع الاتهام في الدعوى محل الاتهام المزعوم وذلك كله على سبيل فرض صحة مزاعم ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد.

