دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفل للاساءة من قبل سائق آسيوي، فقد أفاد قطاع الامن الجنائي ان اجهزته تحركت للوقوف على رصد الممارسات السلبية التي قد يتعرض لها الاطفال وذلك في التنفيذ لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية بشأنه، وقد اتخذت ادارة حماية الاحداث مسؤولياتها في تحديد الموقف كما ظهر في مقطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبحضور الاطراف كافة من ولي الامر وسائق السيارة وعاملة المنزل التي كانت برفقته.

حيث اقروا بأنهم مارسوا التهدئة مع الطفل لاحجامه عن الاتيان بنشاط حركي داخل السيارة حفاظا على سلامة الطفل وسلامتهم اثناء القيادة في الطرقات، وقد اكد ولي امر الطفل ذلك التصرف الصادر عن المرافقين للطفل وبدوره تم توجيه الاجراءات الادارية اللازمة للجميع بعد ان اعرض ولي الامر عن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الاخرين.

وتهيب الادارة بالاخوه السائقين التقيد بقانون المرور والذي ينص على منع جلوس الاطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الامامية.

