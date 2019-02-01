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قالت ادارة الأرصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني ان طقس البلاد متأثر باستقرار الأحوال الجوية لامتداد مرتفع جوي متمركز في شمال غرب شبه الجزيرة العربية يؤدي الى طقس شتوي معتدل نهارا وبارد ليلا مع فرص لتكون الضباب في بعض المناطق وفرصة لسحب متفرقة.

وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في الأرصاد الجوية ياسر البلوشي في تصريح لـ «كونا» ان يكون الطقس نهار اليوم معتدلا وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج.

ولفت الى ان الطقس ليلا يكون باردا وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج.

وعن الطقس نهار غد السبت توقع البلوشي ان يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج.

وأشار الى ان الطقس ليل السبت يكون باردا وتظهر بعض السحب ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج.

