الاخيرة

مئتا حالة انتحار شهدها لبنان في عام 2018، مقارنة بـ143 حالة خلال 2017، وهو عدد مرتفع نسبيا في مجتمع تحرّم كل طوائفه قتل الانسان نفسه.

بين عامي 2009 و2018، وقعت في لبنان 1393 حالة انتحار، بحسب احصاءات لقوى الأمن الداخلي. تلك الاحصاءات تفيد ايضا بحدوث حالة انتحار كل يومين ونصف يوم (60 ساعة)، ومحاولة انتحار كل ست ساعات.

ويشكل الانتحار مصدر قلق كبير في المجتمعات، وهو مرتبط بعوامل كثيرة.

وعن اسباب الانتحار الأكثر شيوعا في لبنان، قالت المعالجة النفسية، ريبيكا اسبانيولي، لوكالة انباء «الأناضول»، ان محاولات الانتحار تعود الى اسباب عديدة.

وأوضحت ان «أبرز الأسباب، بحسب احدث الدراسات، هو الشعور بالاكتئاب.. هذا هو السبب الأكثر رواجا لاقدام الناس على هذه الخطوة».

وتابعت: «أحيانا يعود سبب الانتحار الى امراض نفسية، اذ تعتري المريض شكوك بشأن الواقع الذي يعيشه، ما يدفعه الى الانتحار.. وكذلك تعاطي المخدرات والكحول، فبعض الأشخاص يدخلون في حالة سكر قد تدفعهم الى محاولة انهاء حياتهم».

وأوضحت اسبانيولي ان «قرار الانتحار بالنسبة لبعض الأشخاص يستند الى اسباب منطقية برأيهم، منها وجود مرض مزمن او ألم او ظروف معيشية واقتصادية صعبة».

وخلال الأشهر الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة بشكل كبير الى اطفال ومراهقين، بسبب العاب الكترونية، مثل «الحوت الأزرق»، و«مريم»، وهي لعبة واقع افتراضي غامضة تنتهي كثيرا بالانتحار.

وقالت اسبانيولي: «لا نستطيع الحديث عن نسب دقيقة لزيادة الانتحار؛ فهذا السلوك عادة ما لا يتم التصريح عنه، ودائما ما يلفه الغموض وعلامات الاستفهام». موضحة ان «الاحصاءات اثبتت ان من يقدمون على الانتحار في لبنان تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة».

ورأت ان «مقارنة نسب سلوك الانتحار ستظل قاصرة؛ بسبب الموانع الاجتماعية والدينية في الافصاح عنها، ما يعرقل دقة الأرقام الرسمية».

