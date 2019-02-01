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تعد ميغان ماركل وكيت ميدلتون والأميران هاري وويليام والملكة اليزابيث الثانية، من اكثر الأسماء شهرة في العالم.

ولكن، داخل اسوار القصور الملكية، فان افراد العائلة المالكة يملكون مجموعة من الألقاب التي ينادون بها بعضهم، والتي يبدو بعضها غريبا الى حد ما.

وتدعو دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجها وليام بـ«الأصلع» في حين انه يشير اليها باسم «دوقة دوليتل» (وتعني الدوقة التي لا تفعل سوى القليل)، والتي قد تكون اشارة الى التقارير التي كانت تروي انتقاد الملكة لكيت لعدم حصولها على وظيفة عندما بدأت مواعدة الأمير وليام.

وتملك اليزابيث الثانية عددا من الأسماء المستعارة، بما في ذلك «غاري» (Gary) وذلك بسبب مشكلة في نطق الأمير وليام لكلمة «غراني» وهي اللفظ الانجليزي المتعارف عليه لكلمة «جدة»، ولذلك كان الأمير الصغير ينادي جدته باسم «غاري».

كما تحظى الملكة ايضا باسم «ليلي بت»، والذي يناديها به الأمير فيليب، وتعود قصة هذا الاسم الى طفولة الملكة حيث كانت تجد صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تقول «ليلي بت».

وأطلق عليها الأمير جورج، نجل الأمير وليام وكيت ميدلتون، اسم «غن غن» نظرا لعدم قدرته على نطق كلمة «غراني».

وقال احد المصادر المقربة من العائلة المالكة ان هناك سببا مثيرا للاهتمام يجعلهم يطلقون هذه الأسماء الغريبة على بعضهم بعضاً، وصرح لصحيفة «ذي صن»، بأن «أفراد العائلة المالكة ليسوا جيدين من حيث التواصل فيما بينهم، لذا يلجأون الى هذه الطريقة، للتحايل على المشكلة، فهذه الألقاب المستعارة طريقة لاخراج افراد الأسرة من حالة التوتر التي تحيط بهم».

وأضاف المصدر قائلا: «قد يعود الأمر الى ان العائلة تتمتع بروح طفولية، انهم يحبون الألعاب ويمنحون بعضهم هدايا مضحكة، وأعتقد ان السبب يعود الى ان حياتهم العامة تتطلب منهم قدرا كبيرا للغاية من الجدية».

