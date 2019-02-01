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وجد باحثون اميركيون ان السجائر الالكترونية تزيد من خطر التعرض للنوبات القلبية، السكتات الدماغية او امراض القلب. ونبه الباحثون في نفس السياق الى ان واحداً من بين كل 20 شخصاً بالغاً في اميركا يستخدم هذا النوع من السجائر، ويدَّعي كثيرون منهم انهم يفعلون ذلك لأنها صحية اكثر من السجائر القابلة للاحتراق.

والمشكلة ان تلك السجائر ما تزال جديدة نسبياً وغير مفهومة بشكل جيد، ومع استمرار صدور مزيد من الأبحاث عنها، فان ما يبدو واضحاً بشكل متزايد هو انها ليست آمنة. وأظهرت تلك الدراسة، التي اجراها باحثون من جمعية القلب الأميركية، ان النوبات القلبية اكثر شيوعاً بين مدخني السجائر الالكترونية بنسبة تقدر بحوالي 60 في المئة، فضلاً عن انهم يكونوا اكثر عرضة للاصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تصل الى 71 في المئة.

ونوهت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بهذا الخصوص الى انه حينما بدأت تلك السجائر الالكترونية في الظهور بمحلات ومتاجر الدخان، كان يتم الترويج لها في الغالب على انها اداة تساعد المدخنين التقليديين على الاقلاع عن تلك العادة، لكن بات من الواضح الآن انها ادمان اكثر من كونها بديل لنوعية السجائر التقليدية القابلة للاحتراق.

من جانبه، طالب دكتور لاري غولدشتاين، رئيس قسم علم الأعصاب والمدير المشارك لمعهد كنتاكي للعلوم العصبية، مسؤولي قطاع الصحة العامة بضرورة الاستمرار في الضغط لفرض حظر على السوائل الالكترونية ذات النكهة الحلوة شديد الجاذبية للمستخدمين صغار السن، بعدما اثبتت الدراسات مدى خطورتها على الصحة.

