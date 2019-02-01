الاخيرة

الانسان يستطيع التعلم اثناء النوم العميق، هذا هو ما اكتشفه باحثون من سويسرا، حيث قالوا ان البشر قادرون على استيعاب معلومات معقدة، مثل الكلمات ومعانيها، اثناء النوم، واستدعائها اثناء اليقظة. ونشر الباحثون نتائج دراستهم امس في مجلة «كارانت بايولوجي».

أسمعت البروفيسور كاتارينا هينكه، استاذة علمة النفس بجامعة برن وزميلاها، مارك تسوست وزيمون روخ، اشخاصا نائمين كلمات خيالية (ليس لها معنى ولا استخدام وليست موجودة في اي معجم) عبر سماعات، ونسبوا الى هذه الكلمات معان مختلفة. استخدم الباحثون مع بعض المتطوعين كلمات معبرة عن شيء صغير مثل طائر، واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدا مع اشخاص آخرين، مثل الفيل. تبين للباحثين ان الأشخاص الذين شاركوا في التجربة على سبيل التطوع، استطاعوا في 60 في المئة من الحالات، الاجابة عند استيقاظهم على الأسئلة عن معنى الكلمات الخيالية التي سمعوها اثناء النوم.

ومعلقا على نتائج الدراسة وصف رئيس الجمعية الألمانية لأبحاث النوم، بيتر يونج، الدراسة بأنها رائدة، وقال ان اصحاب الدراسة برهنوا وللمرة الأولى على ان المخ يستطيع تعلم اشياء بشكل ترابطي اثناء النوم ومن دون وعي.

