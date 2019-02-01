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قال خبراء التغذية البريطانيون ان تناول الزبادي او اللبن له فوائد كبيرة على صحة الانسان.

وبحسب صحيفة «صنداي اكسبريس» التي نشرت نتائج ابحاث الخبراء البريطانيين، اكدت ان استهلاك الزبادي يساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم. ووجد الباحثون ان البوتاسيوم الموجود في الزبادي الطبيعي، يسهم بقوة في طرد الملح الزائد من الجسم، الذي يؤدي الى رفع كبير لمعدل ضغط الدم.

كما اشار الخبراء الى ان الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن ميزاته في طرد الأملاح الزائدة وفي تنظيمه لـضغط الدم فحسب، بل يساعد على تخفيض الوزن الزائد.

وينصح الباحثون بتناول منتجات الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل اسبوعيا.

