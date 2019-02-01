عباس جوهر سالم الدشتي، 82 عاماً، شيع، غرب مشرف، مسجد الوزان، العزاء: ابتداء من اليوم الجمعة، ت: 97474647 - 99049122

شيخة سليمان علي الديكان، 91 عاماً، شيعت، الرجال: بيان، ق3، ش3، م20، ت: 69095625، النساء: القرين، ق1، ش5، م13، ت: 66028282

حياة جاسم سالم التوره، 68 عاماً، شيعت، الرجال: كيفان، ق2، شارع عمر المختار، م33، ت: 99089288، النساء: الشامية، ق4، ش42، م2، ت: 24816624

ساره محمد المرشود، 84 عاماً، شيعت، الرجال: حطين، ق4، ش15، م82، ت: 99599513، النساء: الخالدية، ق1، ش10، م5

سعد سالم جمعه السعد، 88 عاماً، الرجال: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م7، ت: 97980500، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، ج12، م7،ت: 51733951

ضايف فرج الشمري، (100 عام)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: جنوب السرة، السلام، ق5، ش504، م18، ت: 99089089، النساء: القيروان، ق2، ش228، م54، ت: 99753097

شيخة علي أحمد، أرملة محمد ملا حسين حامد، (72 عاماً)، شيعت، الرجال: قرطبة، ق3، ش7، م45، مقابل الدائري الخامس، ت: 90939310، النساء: سلوى، ق2، ش8، م10أ، ت: 94041500

متعب علي عبدالله بن شريه المطيري، (91 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الروضة، ق2، شارع علي أبو كحيل، صالة دسمان، ت: 99038585، النساء: صباح الناصر، ق7، ش51، م5، ت: 67000669

إنا لله وإنا إليه راجعون

