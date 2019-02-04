أول النهار

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود بدور الكويت النشط في المجتمع الدولي والساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى مرور ثلاث عشرة سنة على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم والتي حفلت بالإنجازات.

وأضاف آل سعود بمناسبة الذكرى الـ 13 على تولي سمو الأمير سدة الحكم و58 عاماً على استقلال الكويت و28 عاماً على التحرير ان حكام دولة الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أرسوا دعائم الحكم الرشيد فيها بكل حكمة واقتدار حتى تسلم مسند الامارة من بعدهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من مقومات القيادة ولما يتمتع به سموه من دراية وخبرة تراكمت خلال سنوات توليه المسؤولية في مراكز مختلفة في منظومة الحكم الكويتي.

وزاد «أن مرور ثمانية وخمسين عاماً على استقلال الكويت يذكرنا بجهود الاجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاماً ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي اصبح دولة لها مكانتها المرموقة اقليمياً ودولياً، كما ان الذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير المجيد تذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الكويت الابي وشهداؤه الابرار خلال فترة الغزو المريرة، مستطرداً ومثل ذلك اليوم بداية مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر خرجت فيها من محنة العدوان والاحتلال واستطاعت خلال فترة قصيرة ان تتعافى من آثاره وتتجاوزها لتواصل مسيرة النمو والازدهار وتستمر في دورها النشط مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي كعنصر فعال في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الامن والاستقرار اقليمياً ودولياً، ماضياً بالقول ان مرور ثلاث عشرة سنة حافلة بالانجازات على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم أكدت تمكنه من قيادة دفة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها وتاريخ المنطقة موفراً لها القيادة القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وأكد بن سعد «متانة العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في عهود حكام الدولتين الشقيقتين الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما وصولاً الى عهدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وهي علاقات تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم حتى أصبحت مثالاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.

مختتماً بتهنئة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وكل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق بحلول هذه المناسبات الوطنية المجيدة، داعياً الله عز وجل ان يديم على دولة الكويت وشقيقتها المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وان يحفظهما من كل سوء ومكروه.

