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أول النهار

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صباح الخالد غادر إلى بروكسل


توجه الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي في دورته الخامسة المزمع عقده اليوم الاثنين.
ويضم وفد دولة الكويت المرافق للشيخ صباح الخالد كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي السفير جاسم البديوي ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين.


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