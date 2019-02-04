أول النهار

قال العم صالح العجيري في تصرح صحافي له بعد التعاون مع مكتب الشهيد من خلال وضع صور شهداء الكويت المخلدين والبالغ عددهم 537 شهيدا في اجندة العجيري لعام 2019 بعد النجاح وتطوير الرزنامة أصبحنا نصدر عدة أنواع منها تقويم الحائط، مذكرة للطاولة، أجندة للمكتب، مفكرة للجيب.

وأكد العجيري ان العمل مع مكتب الشهيد من خلال وضع صور شهداء الكويت المخلدين لهو فخر لنا ككويتيين ان نبرز هؤلاء الابطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل إبقاء الكويت حرة ابية وعلى ضوء ذلك تمت طباعة 100 ألف نسخة من الاجندة التي تحمل صور الشهداء.

وأضاف العجيري ان القائمين على مكتب الشهيد حريصون على تخليد شهداء الكويت والدليل عملهم الدائم على إيجاد الطرق والوسائل الإعلامية التي من خلالها تخلد تلك البطولات كون الاجندة لها انتشار واسع منذ عام 1951 ونحن نقوم بطباعة التقويم في عدد من الدول مثل الكويت وسورية ومصر واليابان ونابلس في فلسطين ولبنان والعراق وباكستان وسنغافورة. من جهته قال مدير إدارة التخليد ومدير مكتب المدير العام صلاح العوفان: «لقد كان التعاون مثمرا مع تقويم العجيري لعام 2019 من خلال وضع صور شهداء الكويت الابرار المخلدين والبالغ عددهم 537 شهيدا في اجندة التقويم العجيري التي يتم توزيعها على جميع الوزارات والهيئات سواء في الكويت او خارجها.

واضاف ان العمل مع العم صالح العجيري مثمر وقيم كون ان التقويم له انتشار واسع ارتأينا وضع صور شهداء الكويت لتعريف كل من يطلع على الاجندة يشاهد صور وأسماء الشهداء وبهذه الطريقة استطعنا ان نضيف شيئاً جميلاً لشهدائنا الابرار كردة فعل جميل منا لهم . وأكد العوفان ان الأجندة تعتبر باكورة عمل مثمر مع تقويم العجيري ونطمح بإذن الله أن يكون التعاون قائماً في عدة مشاريع قادمة نخلد شهداءنا الابرار من خلالها .

