أول النهار

اكدت الكويت ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب الذي مازال يشكل تهديدا على الأمن والسلم الدوليين مشددة على ان اي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه وأيا كان مرتكبوه.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول (منع ومكافحة تمويل الإرهاب) التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار المويزري.

وقال المويزري إن مكافحة هذا التهديد تتطلب بذل جهود جماعية مبنية على أسس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال «ان الأمم المتحدة تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الارهاب وتمويله كما تواكب من خلال المنظمات والهيئات التابعة لها وبالتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص التطور السريع لأساليب التحايل والالتفاف والتكيف من قبل الجماعات الارهابية».

