الأولى

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجّهه الى ان يبلغ النواب بضرورة عدم نقل اي شيء عن المقام السامي دون اذن مكتوب من الديوان الأميري، معلنا في الوقت ذاته انه ومجموعتان نيابيتان سيتشرفون اليوم بلقاء سموه بطلب من النواب. وقال في تصريح الى الصحافيين وجهني صاحب السمو ان ابلّغ النواب بضرورة تحري الدقة وعدم نقل اي شيء عن المقام السامي لسموه التزاما بالقانون وبدهيات العمل البرلماني، مؤكدا ان ما يزيد الأمور سوءا ان يكون النقل عن سموه غير دقيق كما حصل مع النائب محمد هايف اخيرا. وأضاف: لا يجوز لهايف ان ينقل عن سمو الأمير امورا، ويقول ان هناك من نقل لي امورا معينة عن سموه، ويتحدث بها هنا وهناك، فضلا عن قيام محمد هايف بنقل كلام غير دقيق عني بأنني لا اطبق حكم المحكمة، لافتا الى انه رئيس للمجلس ومع ذلك وقبل ان ينقل اي رسالة عن سمو الأمير فانه يكتبها ويعرضها على سموه حرصا على دقة النقل.

وقال الغانم: قلت وجهة نظري في لقاء تلفزيوني، كما قال هايف وجهة نظره، والشعب هو من سيحكم، والحمد لله ان اصحاب المحن هم من شكروا بأنفسهم من سعى لحل مشاكلهم دون شوشرة، ولم يشكروا من كان يحاول ان يزايد على حالاتهم، ومع ذلك تبقى وجهات النظر والحديث في امور تخص الحكومة او المجلس ورئيس المجلس مقبولا، انما النقل عن صاحب السمو مباشرة او عن طريق اشخاص لا يجوز. وأضاف: ليس مقبولا ان كل واحد يقعد في ديوانية او اي مكان آخر وينقل عن المقام السامي امورا، داعيا محمد هايف الى الالتزام والانتباه، وعدم تجاوز القانون والتحدث في امور نقلا عن صاحب السمو. وزاد: الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين الاخ محمد هايف ونقل اي منا امورا يراها الآخر غير صحيحة امر لا بأس به، اما تجاوز ذلك الى المقام السامي فهذا لا يجوز قانونا، وأتمنى عدم تكراره، مع ثقتي بأن ما قاله الاخ هايف كان بحسن نية.

من جانب آخر توقع الرئيس الغانم ان يستكمل مجلس الأمة في جلساته المقبلة استكمال اقرار القوانين والدفع بعجلة الانجاز التي كانت خلال الفترة الماضية دون الطموح.